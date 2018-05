CSD Berlin: Elf Forderungen

×

„Für ein queeres Kulturzentrum – das Elberskirchen-Hirschfeld-Haus als Leuchtturm für Berlin.“

Bernd Gaiser, Mitorganisator des 1. Berliner CSD 1979 und Mitbegründer und Mieterspreche des Projekts „Lebensort Vielfalt“:

„Das Elberskirchen-Hirschfeld-Haus ist als Initiative des Projekts Queer Nations als queerer Leuchtturm und Kulturzentrum im Herzen Berlins geplant. Also mitten unter uns. Und zwar erstmals als gemeinschaftliche Initiative von Lesben und Schwulen. In der Absicht, alle LSBTIQ*-Gruppen mit einzubeziehen und niemanden auszuschliessen. Was das Projekt von allen vorangegangenen unterscheidet, als jeweils schwul oder lesbisch motivierter Gründung. Das bedeutet, dass es eine neue Qualität geben wird, im Rahmen der gleichberechtigten Zusammenarbeit und Teilnahme aller in der queeren Community vertretenen Gruppen. Ziel ist es andere Einrichtungen unter diesem Dach zu versammeln. Es handelt sich dabei um ein vom Berliner Senat unterstütztes Projekt, das noch in dieser Legislaturperiode verwirklicht werden soll. Was nur mit entschiedener und kräftiger Unterstützung der Community möglich sein wird. Weshalb wir alle dazu aufgerufen sind, mit dazu beizutragen. Alle auf unsere jeweilige Weise und unserem jeweiligen Vermögen, also wozu wir uns in der Lage fühlen.“