× Erweitern Foto: S. Grujic CSD

Foto: sergej CSD

1979 ging es los in Berlin, 2019 ist die Demonstration, der Berliner Open-Air-Event, definitiv erwachsen geworden. Zum 41. Mal zeigt die Community Gesicht und Rückgrat. Viele Ziele sind erreicht, aber längst noch lange nicht alle. Daher gilt: Lauf mit!

Am 27.7. tanzt und demonstriert sich der CSD-Demonstrationszug durch die Hauptstadt und lockt Hunderttausende auf die Straßen, um die politische, aber auch laute und bunte Parade zu bestaunen.

Foto: Michael Rädel CSD

Politiker, Klubber, Gelehrte, Diven, Stars (etwa Felix Jaehn) und Pornosternchen – und vor allem Menschen wie du und ich – fordern bunt und laut gleiche Rechte und ein Ende jeglicher Diskriminierung. Die Besucher des Berliner CSD demonstrieren und feiern für Akzeptanz und Toleranz!

2019 ist ohne Zweifel ein ganz besonderes Jahr für die Szene, denn die Stonewall-Aufstände, die 1969 in New York (in der Christopher Street) alles lostraten, sind genau fünfzig Jahre her. Ein dickes Danke an die Aktivisten und Queers von damals: Ihr habt für uns alle gekämpft.

Foto: M. Rädel CSD

Das Berliner CSD-Motto 2019 ist daher auch „Stonewall 50 – Jeder Aufstand beginnt mit deiner Stimme“. Es wurde innerhalb eines basisdemokratischen Forums im März gefunden und beschlossen.

„Wir begrüßen es sehr, dass sich in diesem Motto der historische Bezug zu den Aufständen in der Christopher Street in New York widerspiegelt. Gleichzeitig ist dieses Motto auch ein Aufruf – ein Aufruf an alle, aktiv ihre Stimme für Freiheit, Gleichberechtigung und Solidarität zu erheben“, freute sich der Vorstand des Berliner CSD e. V. dann auch.

www.csd-berlin.de

× Erweitern CSD Berlin 2019

Foto: J. Koch Felix Jaehn "Bonfire" Videodreh

Felix Jaehn wird 2019 bei der Abschlusskundgebung am Brandenburger Tor loslegen.

„Ain't Nobody (Loves Me Better)“, „Book of Love“, „Hot2Touch“ oder auch „Cheerleader“ und „Bonfire“, Felix Jaehn (geboren am 28. August 1994 in Hamburg) ist einer der erfolgreichsten DJs und Musikproduzenten der Gegenwart. „Seit meinem Coming-out im Februar letzten Jahres erreichen mich unglaublich viele bewegende Nachrichten von Menschen, denen es genauso geht wie mir. Herzen zu berühren und Menschen auf ihrem Weg zu mehr Selbstliebe, Sicherheit und Akzeptanz in der Gesellschaft zu begleiten - das ist wohl mein bisher größter Erfolg als Künstler. Ich bin stolz, beim Christopher Street Day in Berlin dabei sein zu dürfen und freue mich darauf, mit allen Teilnehmer*innen laut und bunt unsere wunderschöne Vielfalt zu repräsentieren!“, so der Musiker ggü. dem Team vom CSD-Berlin.

felix-jaehn.com