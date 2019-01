Szenig: Germany's Next Topmodel

× Erweitern Brigitte Skrothum by Michael Rädel

Germany’s Next Topmodel

Sie ist groß, sie ist blond, sie ist so wunderschön, dass ein jeder Queer sich mit geröteten Wangen nach ihr umdreht. Und sie hostet und kommentiert das Viewing zu „GNTM“ in der Bar zum schmutzigen Hobby.

Foto: M. Rädel Brigitte Skrothum

Nein, hier geht es nicht um Heidi Klum, natürlich schreiben wir über Brigitte Skrothum! Am 7. Februar wird die redegewandte feenhafte Walküre zum ersten Mal 2019, aber schon in der sechsten Saison, die Donnerstags-Modelsuche kommentieren, der Eintritt zu „Viewing Party“ ist natürlich frei. Im Anschluss an jede Veranstaltung lockt die „Barbie Girls & Boys – Die 90er Party“ mit schrägen und grandiosen Hits (SNAP!, Culture Beat*, Ace of Base, ...) des letzten Jahrzehnts des 20. Jahrhunderts.

*Fun Fact: 2019 soll eine neue Version des ersten Hits von Culture Beat erscheinen: „Der Erdbeermund“ mit Jo van Nelsen.

Begonnen hat die Karriere des Musikbandprojekts 1989 mit „Der Erdbeermund“, es folgten in den Jahren darauf fünf international erfolgreiche Alben und unzählige Hits (u. a. „Inside Out“, „Got to Get It“, „Pay No Mind“, „Mr. Vain“, „Insanity“ und „Crying in the Rain“). Für das Band-Projekt arbeiteten schon Tom Novy, DJ Taucher, Jo van Nelsen und Doug Laurent. Seit 2001 pausierte man mehr oder weniger, sporadisch erscheinen neue Tracks, die auch immer wieder hoch charten in den Dancecharts.

Ab 7.2. bis Mitte Mai: GNTM 2019 – VIEWING PARTY mit Brigitte Skrothum, Zum schmutzigen Hobby, Revaler Str. 99, S Warschauer Straße, 20 Uhr