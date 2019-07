Brandenburg, ach, Brandenburg

× Erweitern brandenburg bleibt bunt

Foto: M. Rädel Berlin Friedrich der Große schmückte seinen Sanssouci-Park mit Skulpturen von Männerpaaren der Antike und nackten Burschen

Sooo schön! Störche, Wälder, Seen, Wölfe und schrullige Originale in pittoresken Dörfern. Und damit die nicht zu schrullig werden, beziehungsweise nur von der falschen Seite die ausgrenzenden und diskriminierenden Parolen übernehmen, dafür gibt es die „LesBI*Schwule T*our 2019 – Ein Regenbogen für das Elbe-Elster-Land“.

brandenburg bleibt bunt

Seit 1998 reist eine Truppe queerer Aktivisten durch Brandenburg, um für Akzeptanz sowie Respekt für Lesben, Schwule, Bisexuelle, Trans*, Inter* und queeren (LSBTIQ*-)Menschen zu werben. Und das auf eine äußerst unterhaltsame Art und zusammen mit der Bevölkerung!

„Die Tour lebt von der Zusammenarbeit mit lokalen Organisationen. Deshalb haben wir in diesem Jahr im Landkreis Elbe-Elster nicht weniger als 79 Schulen und Jugendeinrichtungen, sowie 35 Bibliotheken, Kinos und Kultur- sowie Begegnungsorte eingeladen, sich mit uns gemeinsam z. B. im Rahmen von Aufklärungsworkshops, Lesungen, Diskussionsrunden, Filmveranstaltungen und Fortbildungen dem Thema sexueller und geschlechtlicher Vielfalt in ihrer Region zu widmen“, erklärt das Team.

Mit am Start bei der „LesBI*Schwulen T*our 2019 – Ein Regenbogen für das Elbe-Elster-Land“ sind Queers von Amnesty International, vom Landesverband AndersARTiG, vom Jugendnetzwerk Lambda Berlin-Brandenburg, dem Bildungs- und Aufklärungsprojekt „Bildung unterm Regenbogen“ sowie die Landeskoordinierungsstelle für LesBiSchwule & Trans* Belange des Landes Brandenburg.

Eine schöne und wichtige Sache, die queeres Leben und gesellschaftliche Vielfalt stärkt – und nicht nur „the only gay in the village“ Mut und Freude bereiten kann.

„Wieder mit dabei sind zahlreiche Künstler_innen aus Brandenburg und Berlin, z. B. die DragStreetBoyz und Transophonix, Politiker_innen aus Stadt und Land und natürlich das Kampagnen-Team der LesBI*Schwulen T*our.“ AndersARTiG e.V.

10. August – Potsdam

12. August – Elsterwerda

13. August – Doberlug-Kirchhain

14. August – Finsterwalde

15. August – Herzberg (Elster)

16. August – Bad Liebenwerda

www.brandenburg-bleibt-bunt.de