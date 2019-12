Blumen, Deko, Kunst: farodiso

× Erweitern Foto: M. Rädel farodiso Chris

In der Graefestraße eröffnete vor kurzer Zeit ein queeres Projekt, das in drei Ateliers unterschiedliche Nutzungskonzepte in einer Adresse vereint.

„farodiso – when it looks good, you feel good“ ist der Claim des (Blumen-)ladens, der sich auf „Einzelhandel, Floristik, Interior und wechselnden Pop-ups“ spezialisiert hat. Die Eröffnung fand im Herbst 2019 mit Kostümdesigner Jay Barry Matthews statt.

„Meine Blumen hole ich zweimal die Woche auf dem Großmarkt“, verrät Cristofaro Salvato, „Ich versuche zum einen, Plastik zu vermeiden, zum anderen arbeite ich in dem Sinne nachhaltig, als dass ich Dekorationen etwa mit Moos mache, diese kann man dann wiederverwenden. Und indem ich auch frische Blumen mit getrockneten Pflanzen kombiniere.“

Der gebürtige Lörracher, der vor Berlin drei Jahre in Spanien lebte, ist auch als DJ – zum Beispiel im SchwuZ und bei der GEGEN – und Veranstalter (etwa von der „Golosa“ im Suicide Circus) sehr erfolgreich: Er ist DJ 2FARO.