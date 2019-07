Berlin-Revue: „Unkraut vajeht nicht“

Foto: Spreedosen-Produktion Postkarte zu „Unkraut vajeht nicht“ mit Chrille Fritz, Dee Novak, Tima die Göttliche, Rita Scholl, Susanne Stallmann, André Fischer und Dana Belling

Am 16. August zeigt „Die Legende von Dieter und Rita – WEST! – Teil 7“ die Berlin-Revue von Dietrich Dee Novak „Unkraut vajeht nicht“.

In Zusammenarbeit mit dem Schwulen Museum kann man ab 20 Uhr in den Räumen der AHA-Berlin in der Monumentenstraße 13 Die Spreedosen, also „11 Bilder mit 7 Darstellerinnen in über 50 Rollen und 100 Kostümen“, genießen.

Eine queere Reise durch ein ganzes Jahrhundert Berlin! Die Gäste des Abends sind Dietrich Dee Novak, Tima die Göttliche, Chrille Fritz und André Fischer.

„Die Legende von Dieter und Rita“ ist das queere Archiv von Dieter Rita Scholl, das 1979 ins Leben gerufen wurde. Mit dabei sind auch Fotografien von Rüdiger Trautsch.

www.ditascholl.de