Gälischer Glamour mit den Berlin Bruisers

Die queeren Rugbyspieler legen am 30. März in Neukölln los – mit „Berlin Bruisers Violet Varieté: Gaelic Glamour“.

Der Grund ist ein Sportlicher: Das LGBTIQ*-Rugby-Team will zum Union Cup, Europas größtem schwul-inklusivem Rugbyturnier.

Das ist 2019 in Dublin und diese Reise will bezahlt werden – also verdienen sich die Sportler etwas Geld mit irischer Kultur (quasi auch zur Einstimmung) dazu. Geboten wird Ende März im SchwuZ in Neukölln „Comedy, Live-Musik, Boylesque sowie Draglesque, Akrobatik und einige sexy Überraschungen“, so das Team vom „ersten schwulen und inklusiven Rugbyteam“. Durch den Abend bringt dich Gieza Poke, immerhin „Berlins einzige Power-Top“ und „pansexuelle ehemalige Fitness-Sensation des schottischen Daytime TV“.

Na, das klingt doch alles sehr, sehr lustig! Also komm vorbei und sorge für Unterstützung. Gut zu wissen: Du kannst dann am 30. März gleich im SchwuZ bleiben und bei der Party „Buttcocks“ abtanzen.

Fun Fact: In Irland werden neben Englisch auch Irisch oder Gälisch und Ullans gesprochen

30.3., Berlin Bruisers Violet Varieté: Gaelic Glamour, SchwuZ, Rollbergstr. 26, U Rathaus Neukölln, 20 Uhr, danach „Buttcocks“, www.facebook.com/BerlinBruisersSchwuZ