Mann-O-Meter: Benefiz-Sommerfest

Foto: M. Rädel Allucard Performs Allucard hält weiter zu Britney Spears

Ab 15 Uhr kann man Mitte August wieder Spaß und Solidarität verbinden.

Auf dem Platz vor dem Mann-O-Meter in der Bülowstraße 106 steigt am 17. August wieder das alljährliche „Benefiz-Sommerfest“.

Angekündigt sind 2019 unter anderem Sängerin Emina, Sänger Jose Promis, Britney-Dragqueen Allucard, der Chor SpreeKlang sowie die DJane Anna Klatsche ...

Gut zu wissen: Der gesamte Erlös der Veranstaltung kommt gemeinnützigen Zwecken zugute!

Zu Zeiten der Aids-Krise 1986 ging es los: schwule Männer forderten für sich einen Ort, der nur ihnen gehörte und an dem sie Aktionen planen konnten, die sich nicht nur um Aids drehten, sondern auch die Emanzipation schwuler Männer auf allen Ebenen in der Gesellschaft voran treiben sollten. Sie gründeten den Verein Mann-O-Meter (MOM), der schon bald mit seinem angegliederten Zentrum gleichen Namens einen Ort bot, an dem sich der schwule Mann Hilfe und Rat zu allen Belangen des schwulen Lebens holen konnte, bis heute. www.facebook.com/mannometerberlin