Victoria, Bibi und Anna: Queen of Drags

Drei Diven, eine Show. Sowohl im TV als auch in der Bar „Zum schmutzigen Hobby“.

Ab dem 14. November kommentieren und hosten Anna Klatsche, Brigitte Skrothum und Victoria Bacon im queeren „Hobby“ auf dem RAW-Gelände im coolen Friedrichshain Heidi Klums Suche nach der Königin der Transvestiten.

Im Vorfeld war die TV-Show besonders in Berlin umstritten. Prominente wie Margot Schlönzke störten sich, dass Heidi Klum moderiert. Darauf angesprochen verriet und Jury-Mitglied Conchita Wurst:

„Ich finde, dass eine Heidi Klum und ein Bill Kaulitz definitiv eine Berechtigung haben, in so einer Show zu sitzen. Heidi ist neben Angela Merkel die berühmteste Deutsche, ein musterhaftes Beispiel an Disziplin – und sie versteht einfach, was Entertainment bedeutet. Und Bill wurde schon immer auch als Teil der queeren Welt wahrgenommen. Wenn man daran denkt, wie er mit 14 Jahren mit schwarzem Eyeliner im TV-Hauptprogramm zu sehen war ... Wir sitzen da zu dritt als Jury und wollen niemanden kleiner machen, wir wollen, dass die Teilnehmer besser werden. Und da sind professionelle Meinungen, wie die von uns, wichtig. Im Idealfall entstehen Karrieren aus dieser Sendung.“