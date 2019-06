50 Jahre Stonewall ☆ SchwuZ ☆ DIE LINKE

Das SchwuZ ist über 40 Jahre alt, die Stonewall-Aufstände werden dieses Jahr 50 – und die Linksfraktionen im Bundestag und im Abgeordnetenhaus von Berlin laden zum 10. Queer-Empfang. Im SchwuZ, genau.

„How many years has it taken people to realize that we are all brothers and sisters and human beings in the human race? I mean how many years does it take people to see that? We’re all in this rat race together!“ Martha P. Johnson; Trans*-, HIV- und Stonewall-Aktivistin