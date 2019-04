Über 5000 Tage Rauschgold

Die „ehrliche“ Berliner Kneipe überzeugte schon zu Zilles* Zeiten mit nicht auf den Mund gefallenem Personal, illustrer Gästeschar aus allen Gesellschaftsschichten und mit einer Bühne – mitunter nur einer Ecke – für Kleinkunst.

Und ja, das passt alles sehr gut zum Rauschgold am Mehringdamm. Wir gratulieren zu 14 Jahren queerer Kultur, bunter Shows, schillernder Transvestiten wie der Herrin, Sally und Gitti und viel, viel Spaß! Am 4. Mai wird das Wiegenfest ab 20 Uhr groß gefeiert, unter anderem ist eine Show mit ALLEN Stars der Bar angekündigt. Und die Herrin gibt Freibier aus!

„Bereits seit dem Jahr 2005 gibt es uns, mitten in Berlin-Kreuzberg – direkt am Mehringdamm, unweit vom Bergmann-Kiez. (...) Bei uns ist jeder willkommen. Täglich haben wir ab 20 Uhr für dich geöffnet. Regelmäßige Veranstaltungen, geile Musik von Berliner-DJs, leckere Getränke, ein tolles Team und eine gemütliche Location machen das Rauschgold zu deinem Wahl-Wohnzimmer in Berlin-Kreuzberg.“