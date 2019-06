100 Jahre Institut für Sexualwissenschaft

× Erweitern Foto: Archiv der Magnus-Hirschfeld-Gesellschaft e.V., Berlin Institut für Sexualwissenschaft

Am 6. Juli jährt sich die Gründung von Magnus Hirschfelds „Institut für Sexualwissenschaften“ zum 100. Mal – ein Leuchtturm der ersten Emanzipationsbewegung von Menschen jenseits der heterosexuellen Mehrheitsgesellschaft. Am 5. Juli wird daran erinnert.

Foto: Archiv der Magnus-Hirschfeld-Gesellschaft e.V., Berlin Wissenschaftlich-humanitäres Komitee (WhK) Räume des Wissenschaftlich-humanitären Komitees (WhK)

Was Magnus Hirschfeld und sein da 1919 schuf, war der erste und bis nach dem Zweiten Weltkrieg letzte Versuch der akademischen Etablierung der Sexualwissenschaft. Allerdings ging das Institut über eine reine wissenschaftliche Forschunsgstätte hinaus und diente als Treffpunkt der queeren Aktivisten jener Zeit. Hier wurden gesellschaftspolitische Impulse entwickelt, hier wurde diskutiert und auch ganz praktisch gearbeitet. Direkt nach der Machtergreifung der Nationalsozialisten 1933 wurde dieser Ort der Liberalität geplündert, die Bücher der umfangreichen Bibliothek größtenteils auf dem heute Bebelsplatz genannten damaligen Opernplatz verbrannt.

Am 5. Juli startet um 16 Uhr vor dem Haupteingang des „Haus der Kulturen der Welt“, also an dem Ort, wo das Institut Hirschfelds einst stand, die Gedenkveranstaltung HIRSCHFELD ON BIKE: Nach Redebeiträgen von Ralf Dose (Magnus-Hirschfeld-Gesellschaft) und Daniel Neugebauer (Haus der Kulturen der Welt) sowie Christiane Härdel und Jan Feddersen (Vorständ*innen E2H) fährt ein Fahrradkorso zur aktuellen Ausstellung „In-visible Realness: In Berlin 50 Jahre nach Stonewall“ im PS120 in der Potsdamer Straße 120.

× Erweitern Queeres Kulturhaus (E2H) Ausstellung und Fahrradtour sind Bestandteile der Queeren Kulturwochen, die erstmals vom in Entstehung befindlichen „Queeres Kulturhaus E2H“ veranstaltet werden.