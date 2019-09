Benefizlauf am Sonntag

HIV

Die Berliner Aids-Hilfe veranstaltet am 22. September wieder den Benefizlauf Life-Run auf dem Tempelhofer Feld.

Schauspieler Manuel Denniger gibt den Startschuss des 10. Life-Runs: „Der Life-Run leistet einen wichtigen Beitrag, das Stigma und die Diskriminierung von Menschen mit HIV zu beenden. Ich freue mich sehr über den neuen Teilnehmerrekord und dass ich den Startschuss zu diesem herzlichen und familiären Lauf geben darf. Ich wünsche allen Teilnehmenden einen guten Zieleinlauf und den Zuschauern beste Stimmung und viel Spaß!“

Foto: www.life-run.de Margot Life-Run

Margot Schlönzke moderiert

„Ich tauchte in eine für mich gänzlich neue Familie ein. Ob Läufer oder Helfer, alle waren so begeistert bei der Sache und wir freuten uns gemeinsam über jeden, der ins Ziel eingelaufen ist. Nicht der zwischenmenschliche Wettkampf war dort das Thema, sondern das Zeichen gemeinschaftlich ein Zeichen zu setzen. Das Zeichen sich gemeinsam gegen Ausgrenzung und Stigmatisierung einzusetzen und dabei auch noch Spaß zu haben. Der Life-Run ist daher die einzige Veranstaltung, für die ich an einem Sonntag um 6 Uhr morgens aufstehe und das auch noch gerne. Weil es einfach gut ist.“

Foto: K. Henkel Life-Run

Start ist am 22. September um 12 Uhr auf dem Tempelhofer Feld, Startbereich am Café Luftgarten. Neben Läufern sind ebenso Walker und Rollstuhlfahrer auf der wahlweise 5 oder 10 Kilometer langen Strecke willkommen. 400 Läufer haben sich bereits angemeldet, Nachmeldungen sind am Veranstaltungstag von 10 – 11:30 Uhr möglich, das Startgeld beträgt inkl. Nachmeldegebühr 25 Euro. Die Erlöse kommen dem Youthwork-Team, dem Präventionsangebot der Berliner Aids-Hilfe für Jugendliche und junge Erwachsene, zugute. www.life-run.de