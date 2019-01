Trends, Selfies und Promis

× Erweitern Foto: M. Rädel Mode

Foto: M. Rädel Motsi Mabuse

So wird der Winter toll: Die Berlin Fashion Week zeigt die neusten Modetrends, Aufreger und Hingucker. Da freuen sich nicht nur Promis wie Motsi Mabuse drauf!

Foto: M. Rädel Berlin Fashion Week

Vom 15. bis 18. Januar gilt es nicht nur über zehn Messen- und Modenschauplattformen zu erleben – unter anderem die PREMIUM und die SEEK –, sondern auch das zu entdecken, zu bewerten, später dann zu kaufen, was die Designer sich so alles für den Menschen der Gegenwart und Zukunft ausgedacht haben.

Zweimal im Jahr, im Juli und im Januar, zeigt Berlin gebündelt, warum diese Stadt weltweit als Trendsetterin gilt – und mehr ist als eine „alte Schlampe“. Hier entwickelt die Avantgarde das, was dann in Düsseldorf und Frankfurt verkauft wird. Und danach wird in den Klubs gefeiert ... Immer wichtiger werden auch die Themen Ökologie, Nachhaltigkeit und Fair Trade. Lobenswert.

Gut zu wissen: Designer Kilian Kerner plant sein großes Comeback mit einer Fashion-Week-Modenschau im Januar.

fashion-week-berlin.com