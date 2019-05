MODE: Jérôme Touron Claus Lindorff

× Erweitern Ron Dorff

Die Mode von Ron Dorff ist wie geschaffen für den Mann.

Das Modellabel ist das Ergebnis der visionären Zusammenarbeit von Jérôme Touron aus Frankreich und Claus Lindorff aus Schweden. Aus Teilen ihrer Nachnamen setzt sich übrigens auch der Name der Marke zusammen: TouRON und LinDORFF. Das Motto der zwei – „Discipline is not a dirty word“ – motiviert, durchzustarten – und ihre Mode verlockt, sie anzuziehen.

Mit der Schaffung einfacher, essentieller Klassiker als Ausgangspunkt, werden auffällige Logos verweigert. Die Eyelet Collection etwa ist nur von unauffälligen Details geziert, einem Paar schwarz-lackierten Ösen, welches die zwei “O”s des Markennamens widerspiegeln und einen subtilen Blick auf die Haut erlauben.

Ron Dorff Berlin, Alte Schönhauser Straße 41, 10119 Berlin, Mo – Fr 11.30 – 19:30 Uhr, Sa 11 – 20 Uhr, 030 – 28886298, www.rondorff.com