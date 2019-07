Regenbogendrahtesel spuckt Gold für CSD in Berlin

× Erweitern Foto: Donkey Republic Ride with Pride

Foto: Donkey Republic

„Ride with Pride ist“ das Motto der Unterstützungskampagne des Bike-Sharinganbieter Donkey Republic. Noch bis Sonntag kann jeder bis zu sechs Stunden kostenfrei durch Berlin radeln und damit einen Euro an den CSD spenden.

Regenbogen-Räder für Berlin

Während der Berlin Pride Week (19.07. – 28.07.19) können alle Besucher*innen des CSD und natürlich auch alle Bewohner*innen Berlins gratis bis zu sechs Stunden lang ein Donkey Bike an allen Standorten in der Stadt ausleihen. Einfach die Donkey App für Android oder iOS downloaden, sich anmelden, Bike auswählen, den Code CSDBERLIN eingeben und schon kann's losgehen. Für jeden eingelösten Code spendet Donkey Republic einen Euro an den CSD Berlin e.V. Und, darauf freut sich das Team von Donkey besonders:

150 Mieträder werden für den Zeitraum im schicken Regenbogen-Design erstrahlen und so auch optisch signalisieren, dass Liebe keine Grenzen kennt.