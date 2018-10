RENETTI: Neueröffnungen in München und Köln

Das 2016 in Berlin gegründete Unternehmen hat sich darauf spezialisiert, Sofas zu entwerfen, die ganz individuell nach den persönlichen Bedürfnissen und Wünschen jedes Kunden konfiguriert werden können.

Unter anderem Länge, Festigkeit der Kissen und über 100 verschiedene Farb-/Stoffkombinationen, sowie verschiedene Fußvarianten stehen zur Auswahl. In den RENETTI Stores erlebt jeder Besucher ein innovatives und für ein Möbelunternehmen vollkommen neues Einkaufserlebnis! Der Fokus liegt auf technischer Vernetzung zwischen Sofa und Service – via der eigens entwickelten Virtual-Reality-APP direkt im Showroom. Auch Informationen zu den ausgestellten Produkten erhält der Besucher mittels Near Field Technology direkt auf das eigene Smartphone. In Köln und München eröffneten dieses Jahr neues Stores.

www.renetti.de/renetti-ar-app