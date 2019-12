PENIS: Durchsichtig und queer

Foto: mbrilliant.com Matthias Maus

Der Mann in der Mode ist meist dunkel und klassisch inszeniert und eingepackt. Nicht so bei Modefürst Matthias Maus von MBRILLIANT, der setzt das „starke Geschlecht“ immer wieder queer, lasziv, divenhaft oder auch einfach erotisch in Szene.

Auch seine neusten Teile sind – auf aufgrund der Bildsprache – ein szeniger Augenschmaus. Nicht tauglich für die U-Bahn, wohl aber für einen großen Auftritt bei Filmpremieren.

Der Glamour-Penis ist DIE Antwort auf künstliche Nipplegates relativ unbekannter Sterne auf den roten Teppichen dieser Welt! Traut euch!

