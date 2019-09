Bessere Luft, Gemütlichkeit und schöne Optik

Zimmerpflanzen bereichern deine Umgebung, kühlen, säubern und optimieren deinen Wohnraum. Leider greift man immer wieder (notgedrungen!) auf Pflanzen zurück, die teilweise unter ziemlich umweltbelastenden Bedingungen für den Markt produziert werden, einmal um die Welt fliegen müssen, um dann beim Discounter günstig zu sein, oder gar aus der Natur geraubt wurden, was bei Kakteen mitunter der Fall ist.

Wie man es besser machen kann, zeigt nun das nachhaltig produzierende Team von LUSH. „Vom 26. bis 28. September stellen wir erstmalig in Deutschland das #LushFlowers Konzept vor: Im Pop-up-Store in der Lush-Filiale, Friedrichstraße bieten wir eine bunte Auswahl lokal bezogener, saisonaler Blumen und stylische Topfpflanzen an“, so LUSH.