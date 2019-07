„The Design of Exträordinary“ und Kilian Kerner

× Erweitern Die Gewinner – und Kilian Kerner (2. von rechts)

„The Design of Exträordinary“ von Häagen-Dazs

Kilian Kerner nahm Modeschüler des Lette Vereins unter seine Fittiche, um das Beste aus ihnen rauszuholen, immerhin ging es um die erste eigene Modekollektion von Häagen-Dazs.

„Es ist erfrischend und inspirierend zu sehen, wie viel kreative Kraft in den Köpfen der Studenten steckt. Es hat Spaß gemacht, das eigene Wissen und die eigene Erfahrung einbringen zu können und den jungen Designern mit Rat und Tat bei der Kreation ihrer Kollektion und der Planung der Fashion Show zur Seite zu stehen.“ Kilian Kerner

30 Schüler hatten bei „The Design of Exträordinary“ die Möglichkeit, das brandneue Verpackungsdesign und den Geschmack von Häagen-Dazs Eiscremesorten in Looks für den Laufsteg umzuwandeln. Das Ergebnis wurde am 6. Juli auf dem Mercedes-Benz-Platz vor der gleichnamigen Arena präsentiert.

Die Gewinner waren die Modeschüler der Gruppe „Cookies & Cream“, die 5000 Euro bekamen – und viel, viel Lob. blu gratuliert!

www.haagen-dazs.de

www.letteverein.berlin