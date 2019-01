× Erweitern SCHOENE SCHREIBWAREN

Die Liebe zum Detail steht hier ganz klar im Vordergrund. Hardy Ketterer vertreibt in seinem unaufgeregt edlen Laden „schoene Schreibwaren“ im Berliner Stadtteil Friedrichshain nicht einfach nur Bleistifte, Lederetuis und Notizbücher. Er verbindet praktischen Nutzen mit ansprechender Ästhetik und arbeitet dafür mit traditionsreichen Unternehmen aus aller Welt, aber auch mit lokalen Handwerksbetrieben zusammen.

„Ich möchte, dass meine Kunden bewährte Design-Klassiker, aber auch traditionelle Handwerkskunst wieder entdecken!", so Hardy gegenüber blu.

Sein Warenangebot umfasst von Materialien für den Mal- und Bastelbedarf über Füller bis hin zu drolligen Postkarten ausgesuchter Künstler alles, was Mann mit Anspruch wünscht und braucht. Klar, dass er seine oft handgefertigte Ware selbst beim Hersteller aussucht, etwa die mitunter knallbunten Lederetuis oder Geldbörsen, die von einer Kreuzberger Ledermanufaktur hergestellt werden. Erwähnenswert ist auch der tägliche Einsatz auf unterschiedlichen Wochenmärkten wie am Maybachufer, dem Hackeschen Markt, am Kollwitzplatz oder auf dem Arkonaplatz, auf denen seine Schreib- und Papierwaren regelmäßig zu finden sind.

SCHOENE SCHREIBWAREN, NIEDERBARNIMSTR. 6, U FRANKFURTER TOR, BERLIN, WWW.SCHOENESCHREIBWAREN.COM