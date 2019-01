EVA & ADELE stehen drauf: Lou de Bètoly

× Erweitern Foto: T. Good LOU DE BÈTOLY

Foto: M. Rädel EVA ADELE Lieben Mode: EVA & ADELE

Das Berliner Label präsentierte am Mittwoch seine neue avantgardistische Kollektion in der wunderbaren Villa Elisabeth in Berlin-Mitte.

Prominente Gäste wie Meret Becker und EVA & ADELE zeigten sich beeindruckt und angetan von der ungewöhnlichen Mode aus u. a. Cashmere, Plastik, Angora und Nylon-Stretch- Elementen und der Show im Stile einer Kunstperformance, die u. a. mit einer ungewöhnlichen (sehr guten!) Musikmischung aufwartete. Und einer Hüpfburg! Hier sind die Bilder der Modenschau.

