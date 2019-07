Dieser Hoodie sollte Schule machen

„Wir haben unser erstes Charity-Produkt gemacht“, freut sich Pawel von After School Hustle, einem Projekt, das seit etwas zwei Jahren kostenlose Workshops für Jugendliche in Berlin anbietet.

afterschoolhustle.org

„Schule kann nicht alles liefern, was zur Entfaltung von Jugendlichen nötig ist. Sie kann auf viele Bedürfnisse nicht eingehen. Es kommt zu vergeudetem Potenzial, Gefühlen von Unzulänglichkeit und Scham. Dies berührt uns sehr. Daher übernehmen wir Verantwortung und wollen einen nachhaltigen Beitrag leisten.“

Foto: afterschoolhustle.org

Statt abhängen, kiffen und stressen, können hier Jugendliche an Workshops von Profis in ihren jeweiligen Disziplinen teilnehmen. „Diese Coaches können somit nicht nur Kenntnisse vermitteln, sondern verkörpern auch potenzielle Biografien. Das Programm finanziert sich ausschließlich über private Spenden und alle Coaches sind ehrenamtlich engagiert.“ Wer das Projekt unterstützen will, der kann spenden – oder einen Hoodie kaufen.

Morgen starten ab 11 Uhr die neuen Workshops in der Schönhauser Allee 187: afterschoolhustle.org/week

Und auch Coaches werden gebraucht! Wer fit ist in Disziplinen wie Fotografie, Illustration, Schreiben, Webdesign oder auch als DJ eine gute Figur abgibt, der kann sich hier melden: afterschoolhustle.org/coach