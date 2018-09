Der Herbst wird brillant

× Erweitern Foto: Richard von Berlepsch Matthias Maus

Foto: Richard von Berlepsch Matthias Maus

Bei Designer Matthias Maus darf es nicht nur ein „i“ mehr sein, MBrilliant, auch sonst gilt: „Zu viel des Guten ist wundervoll“.

Was nicht bedeutet, dass seine Mode barocker Pomp wäre. Nein, seine Kollektion für den Herbst und Winter erinnert an die 1960er, überrascht mit durchsichtigen Einblicken und Puffärmeln zum Slip. Mehr Haut wurde selten gezeigt bei einer Schau. Und dann doch wieder: mehr Stoff war selten am Model dran! Mutig sollte der Kunde Mann aber sein.

