Berliner Mode Salon ♕ Kronprinzenpalais

Anlässlich der Berlin Fashion Week eröffnet der „Berliner Mode Salon“ Anfang Juli Unter den Linden seine Pforten.

„Wir freuen uns, dass unser Label in der Saison S/S 2019 wieder Teil der Gruppenpräsentation des Berliner Mode Salons während der Berliner Fashion Week ist“, so das Team vom trendigen Label BRACHMANN.

Immerhin ist der Berliner Salon ja eine vom Styling-Team der VOGUE Germany sorgfältig kuratierte Angelegenheit in einem exklusiven und geschichtsträchtigen Ort! Der Berliner Mode Salon hat vom 5. – 7. Juli für Fachbesucher und geladene Gäste geöffnet, BRACHMANN sind am 6. Juli mit dabei.

„Die Präsentation Berliner Marken im Rahmen der Gruppenausstellung des Berliner Salon veranschaulicht die ganze Vielfalt und das Potential an Kreativität in der Hauptstadtregion. Von Sustainability-Produktion, progressiven Styles über Handwerkskunst bis hin zu Prêt-à-Porter. Der Berliner Salon zeigt einen kuratierten Querschnitt an hochwertigen Kollektionen von renommierten Designlabels wie Talenten. Die Unterstützung des Nachwuchses und wichtiger Plattformen zur Fashion Week liegt uns besonders am Herzen.“ Bürgermeisterin Ramona Pop

6.7., Der Berliner Mode Salon: Gruppenausstellung, Kronprinzenpalais, Unter den Linden 3, S+U Alexanderplatz, 12 – 17 Uhr