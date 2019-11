Bald ist Weihnachten!

× Erweitern Foto: istockphoto.com_AaronAmat Nicht vergessen: Zum Fest der Liebe verschenkt man Schönes!

Liebe Leser,

bald ist es schon wieder Weihnachten, in wenigen Wochen ist der graue, kalte, dunkle und nasse November überstanden, dann kannst du (meist) im Schnee stapfen, Geschenke verteilen und dich kugelrund essen. Aber auch der November hat seine Höhepunkte, der Monat soll hier nicht als „die vier Wochen vor Advent“ abgetan werden. Wir wünschen dir einen schönen – gemütlichen oder wilden – November und eine besinnliche Advents- und fröhliche Weihnachtszeit. Zum Beispiel bei Brigitte Skrothum im ZSH!

Ab 22.11.: „Christmas – Baby, One More Time“ in der Bar zum schmutzigen Hobby, RAW-Gelände

Und hier noch ein paar Geschenktipps:

ROCK

Jocelyn B. Smith: „Shine Ur Light“

Selbst denken. Fake News erkennen. Gutes Tun. An die Nach- und Umwelt denken. Die Gesellschaft besser machen. Die Wahlberlinerin Jocelyn B. Smith ist nicht nur mit einer 4-Oktaven-Stimme gesegnet, sie hat auch ein Hirn und benutzt es. Und das ist heute in der Popwelt selten. Ihr neues Album „Shine Ur Light“ ist bester Soul mit Ausflügen in den Rock- und Popbereich. Unsere Anspieltipps sind „The Greatest Version of Who You Are“, „Are U Free“ (erinnert an Madonna & Mirwais) sowie „The Real Thing“. Klasse! www.facebook.com/jocelynbsmith.official

LUSH

KOSMETIK

Schleim dich ein!

Das, was man im normalen Leben nicht tun sollte, kannst du jetzt täglich tun – und dich dabei noch verwöhnen und pflegen. Denn mit dem „#LushLabs Duschschleim BAM!“ und seiner erfrischenden Mischung aus Limettenöl und Orangenöl, die deine Haut aufweckt und erfrischt, machst du alles richtig. Limettensaft wirkt reinigend und sorgt für einen fruchtig-saftigen Duft, deine Männerhaut wird mit diesem veganen Produkt sanft gereinigt und umsorgt. Schön, nein, lecker! www.lush.com

ROCK

Anna Katt: „Skymning“

Musik aus Schweden muss nicht immer Pop oder Eurodance sein. Und Musik aus Österreich nicht immer House (Club 69, Wolfram ...) oder Klassik (Mozart). Dieses Trio vereint das Gute beider Nationen in der Musik. Anna Katt, das sind Sängerin Kristina Lindberg (spielt auch das Schlagzeug), Manuel Mitterhuber (Gitarre, Bass und Schlagzeug) und Stefan Lindberg (Ukulele). Unsere Anspieltipps auf „Skymning“ sind „Upp och ner“, „You“ und „Got the Moves“. www.annakatt.com