Alle sind eingeladen

Die Berlin Fashion Week hat das dicke B wieder fest im modischen Griff. Das erfreut auch Montag bis Sonntag von 11 bis 21 Uhr die Modeinteressierten, die in die Auguststraße kommen.

„Fashion Week für alle, der Eintritt ist frei!“

Denn hier steigt der „Designer Sample Sale at Berlin Fashion Week by projektgalerie“ im Hotel AMANO (in der Lobby, Auguststraße 43, U Weinmeisterstraße). Mit dabei sind Designer und Modelabels wie Versuchskind, IVANMAN, Damur, BOESSERTSCHORN sowie Nico Sutor.

„Jeder Mann ist anders, also ist auch jeder Stil individuell, es muss einfach zum Gesamtbild passen. Man kann im Endeffekt nur sagen, was gelungen und was nicht gelungen ist.“ IVANMAN

