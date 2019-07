10 Jahre „Peep Shopping Night“

× Erweitern Foto: KYO – OFFENBLENDE

Foto: M. Rädel Kichert gerne: Gitti

10 Jahre Peep Night! Auch in diesem Jahr laden die Galeries Lafayette zusammen mit blu traditionell vor dem CSD zur „Peep Shopping Night“ ein.

In diesem Jahr wird es noch lauter, bunter, wilder, FUNORAMA! Zusammen mit euch wollen wir am 26. Juli von 20 bis 23:59 Uhr ausgelassen feiern und dies mit unserer Liebe zur Mode verbinden. Wir bieten neben der Jagd nach dem perfekten Sommerlook, auch wieder ein großes Entertainmentprogramm! Auf allen Etagen, drinnen und draußen gibt es einiges zu entdecken und zu sehen: also feiert mit Nina Queer, Jurassica Parka, Gitti Reinhardt und vielen anderen das 10. Jubiläum der „Peep Shopping Night“!

26.7., Peep Shopping Night, Galeries Lafayette, Friedrichstr. 76, S Friedrichstraße, 20 Uhr

× Erweitern Foto: KYO – OFFENBLENDE