Foto: Selfie Anna Klatsche Anna Klatsche

Oha, das ist ja fast „pornös“! Der angeblich größte Darkroom Berlins lockt – und eine Jungdiva mischt die Musik ...

Anna Klatsche ist die Königin der testosterongeladenen Nacht am 7. Juni im Connection in Schöneberg. Freu dich auf satt viel House, Pop und #BoysBoysBoys bei der „Youngsters-Party“. Bis Mitternacht kommen Männer bis 23 Jahren umsonst in den Klub rein.

7.6., Youngsters, Connection, Fuggerstraße 33, U Wittenbergplatz, 23 Uhr

1974 eröffnete Chez Romy Haag während der ersten Disco-Welle, als dort Stars wie David Bowie, Freddie Mercury und Grace Jones feierten. 1983 verkaufte Romy Haag ihren Klub und ebnete so den Weg für das heutige Connection. Das setzte seit den 1990ern vor allem auf House und Technolektro, verschloss sich aber auch nicht neuen musikalischen Trends. Im Laufe der Jahre gab es mehrere Umbauten und Erweiterungen, etwa einen Shop. Mittlerweile heißt es wieder Connection und ist einer der Traditionsklubs der Hauptstadt. www.connection-berlin.de