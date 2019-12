Gegen Ende der Adventszeit, kurz bevor die Weihnachtszeit beginnt, beglückt Nina Queer wieder mit ihrer quirligen Party.

„Weihnachten im Irrenhouse ist für mich immer ein ganz besonderes Fest. My love is your love“, schnurrt sie und bastelt am Adventskranz. Das merkt man dann auch an der Deko der Nacht!