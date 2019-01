Vor dem Wedding muss man sich nicht fürchten

× Erweitern Foto: Lena Meyer Victoria Bacon Kilian Anna Klatsche Gimme Moritz

Foto: M. Rädel Fixie Fate

Klar, im Wedding passiert so einiges, was einen Queer stresst, aber hier passiert auch jede Menge, was das queere Herz erfreut. Zum Beispiel steigt hier die Party „Gimme Moritz“.

Am 26. Januar hat die dann sogar noch den Zusatz „ON ICE“, ist ja immerhin Winter! Was wird nächste Woche geboten? „Wir haben ein episches Line-up am Start. Für Pop sorgen Jurassica Parka, Anna Klatsche und Victoria Bacon. Und zum ersten Mal gibt es bei uns einen Disco / House Floor, wo wir uns Disco Queen Fixie Fate (kleines Bild rechts) und Sharevari gegönnt haben“, verrät Veranstalter Kilian (Bild oben, Mitte). „Für die Drag-Show ist neben unseren beiden Starlets Victoria und Anna diesmal auch Polly Puller mit am Start, gehostet wird sie von mir, Kilian von der Moritz Bar.“ Noch ein Grund mehr, den Wedding – und diese Party! – einmal zu beehren. Schön, das.

26.1., Gimme Moritz ON ICE, Humboldthain Club im/am S-Bhf. Humboldthain, 23:55 Uhr