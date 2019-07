★ Official Main CSD Party ★ UNITY ★

× Erweitern UNITY

Foto: M. Rädel Katy Bähm

In einer der spannendsten Ecken Berlins, im Grenzgebiet von Mitte und Kreuzberg, legen Ende Juli die Teams von Ritter Butzke, dem GMF und der UNITY Pride mit einer CSD-Party los!

Freuen kannst du dich auf Katy Bähm, Gloria Viagra, DJ Hell und und ... Und auf zwei Tage Partyspaß, denn an selber Stelle, aber einen Tag später, steigt hier auch die Sonntagsparty GMF.

House, Elektro, Pop und Klubklassiker in den verschiedenen Klubbereichen werden dich in ein buntes CSD-Wunderland entführen – Szenegänger und Klubber verschiedenster Subkulturen feiern hier gemeinsam und in #UNITY.

27.7., UNITY, Ritter Butzke, Ritterstr. 26, U Moritzplatz, 22:30 Uhr