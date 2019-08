Voguing im Prenzl'berg

× Erweitern Foto: www.facebook.com/TipsyBear Vogue Party Berlin

Tipsy Bear

„Paris is burning, New York is on fire and Berlin ... naja, was macht Berlin eigentlich?“

Die Ballerina Bitches freuen sich auf dich am Samstag! Einmal mehr wird die angesagte Bar Tipsy Bear in der Eberswalder Straße 21 zum queeren Mikroklub. Los geht es um 22 Uhr, der Eintritt sind kleine 5 Euro ...

Auch Channing Tatum kann es ...

Beschallt von DJ Mr. Manic und unterstützt von KaistheGuy live müssen sich die Teilnehmer der Voguing-Wettbewerbs in folgenden Kategorien beweisen: ♔ Runway (European & American) ♔ Sex Siren (Male/Female) ♔ Performance (KaistheGuy) ♔ Best Dressed Spectator (Male/Female) ♔ Vogue (New Way/Old Way/Femme)

Madonna machte es populär

Wer jetzt gar nicht weiß, worum es geht: In den 1980ern entstand in den queeren Klubs New Yorks das, was Madonna kurze Zeit später in „Vogue“ weltbekannt machte.