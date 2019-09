♂ Bärte, Nippel, jute Mucke

× Erweitern Foto: Rafael Medina Testosterone

Foto: Rafael Medina Testosterone

Am 13. September festen in dem Kreuzberger Klub Gretchen wieder Machos, Bären, Bartmänner und DILFs bei der Testosterone.

Los geht es schon um 22 Uhr, die DJs der kerligen Nacht sind Serge P (Berlin/San Francisco), ADISKO (Berlin) und Chris LeGrand aus München. Die Party richtet sich übrigens eher an Männer über 40 – und einen Dresscode gibt es auch: Leder, Jeans, Stiefel. Eben fast alles, was Tom of Finland erotisch gefunden hat am Mann. Viel Spaß!

13.9., Testosterone, Gretchen, Obentrautstraße 19 – 19, U Mehringdamm, 22 Uhr