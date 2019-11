Tanz ins Mondlicht

× Erweitern Italo Disco

Ficken 3000

In der Urbanstraße 70 in Kreuzberg geht es heute noch heißer her als sonst. Der 2. Geburtstag der Partyreihe „ITALO DISCO | Party Into The Moonlight“ wird gefeiert.

Für die richtige Musik im Ficken 3000 werden Jungle Mind und Grace Galanti sorgen. Es gibt volle Kanne Italo Disco, jene italienische High-Energy-Variante, die vor allem in den 1980ern für volle Tanzflächen sorgte, bevor House die Herrschaft übernahm.

Das Ficken 3000 wäre aber nicht das Ficken 3000, wenn es nicht auch ein Angebot zum Cruisen und Lieben geben würde, den Darkroom. In der Keller-Etage des Mikroklubs dürfen sich Schwule, Lesben, Trans* und Heten nebeneinander und miteinander vergnügen. Genau, jeder mit jedem, wenn der/die das auch will ...

15.12., „ITALO DISCO | Party Into The Moonlight“, Ficken 3000, Urbanstraße 70, U Hermannplatz, 22 Uhr

Anmerkung zum Video: Der Mann ist nur ein sexy Model, gesungen hat der Radiorama-Produzent 1986 selbst.