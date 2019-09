Szenesterne im Metropol

× Erweitern Foto: M. Rädel Daniel Francis

Foto: M. Rädel Metropol

Am 5. Oktober feiert die Party Propaganda ihr Comeback mit einer Füller alter Hasen und junger Talente.

Ab 23 Uhr öffnen sich die Pforten des legendären und altehrwürdigen Amüsiertempels, in dem schon einst Divine, Rinaldo Hopf und die Pet Shop Boys tanzten.

Sänger Daniel Francis wird live loslegen, Sterne wie Stella deStroy, Charlet C. House, Gitti Reinhardt und Jordan Snapper werden an den Musikmischmaschinen wirbeln und mischen. Kann man sich merken: Die Propaganda steigt zukünftig immer am ersten Samstag im Monat.

5.10., Propaganda, Metropol, Nollendorfplatz, S+U Nollendorfplatz, 23 Uhr

Foto: M. Rädel Michael von blu und Stella deStroy

Stella deStroy

Sie ist schon seit der Jahrtausendwende erfolgreich in der Szene unterwegs – bundesweit. Und auch in Dänemark, Österreich und der Schweiz transt sie ganz edel am DJ-Pult und als Showstern. Sogar nach Sachsen traut sich die 1985 in Berlin Geborene! Stella deStroy kann übrigens hervorragend tanzen und hat immer die richtigen Eurodance- und Pophits am Start. Gut zu wissen: Sie ist die beste Freundin von Destiny Drescher.