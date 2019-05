STARTIPPS ★ DJ Jordan Snapper

× Erweitern Foto: M. Rädel DJ Jordan Snapper

Lake Bitches: Jordan und seine Victoria

Ein Monat, drei Lieblingslieder oder -musiker. Diesen Monat mit DJ Jordan Snapper, einem noch recht jungen DJ, der schon im SchwuZ, dem Hafen und bei Chantal auflegte.

„Mein absoluter Favorit ist Gimme More von Britney, das ganze Album Blackout ist berauschend guter Pop!“

Am 15.5. starten Victoria und Jordan in Berlin-Mitte partytechnisch durch. Ab 22 Uhr bei „Lake Bitches“ in Mein Haus am See in der Brunnenstraße 125. www.facebook.com/LakeBitches

„Ganz aktuell höre ich mit großer Lust Anittas Banana. Anitta und ich teilen die Leidenschaft für Bananen. Shout-out to my Brazilian friends, who introduced me to this amazing artist.“

„Nr. 3 ist mein heißer Tipp für den ESC, Mahmood mit Soldi.“