Simon LaCoste im ZSH

Gleich zweimal legt der DJ im Juli in der abgedrehten queeren Bar im Friedrichshain los.

Auf die Frage, was er an Berlin mag, antwortete uns der DJ einmal „Vor allem, dass es hier so multikulturell ist und dass man sich wirklich frei ausleben und das machen kann, was man will. Nicht zu vergessen ist auch das tolle Angebot an coolen Bars (...)“ – und in solch einer Location legt er am 20. und am 28. Juli auf.

Nämlich in der Bar Zum schmutzigen Hobby auf dem RAW-Gelände, nur wenige Minuten entfernt vom angesagten Klub Suicide Circus, der derzeitigen Heimat von „Chantals House of Shame“. Freuen kann man sich auf eine groovige Portion Diven, Pop, Disco, Dancefloor und R 'n' B. Gut, das und der.

Zum schmutzigen Hobby, Revaler Str. 99, www.facebook.com/djsimonlacoste, www.facebook.com/zumschmutzigenhobby