× Erweitern Foto: M. Rädel Gitti PomoZ

SchwuZ

Feier mit den SchwuZfinken ins neue Jahr! DJs wie Jaycap, Victoria Bacon und PomoZ (Bild oben rechts) versorgen dich in der Silvesternacht mit Pop – Chroma, Mike Starr, Lucky Pierre plus Samuel Gieben mit House. Und mikki_p sowie Gitti Reinhardt (Bild links) mit einer ordentlichen Portion „alter Musik“. Klingt geil, geht steil.

31.12., Over and out – The New Years Bash, SchwuZ, Rollbergstr. 26, U Rathaus Neukölln, 22 Uhr