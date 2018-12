Silvester: GMF @ IPSE

× Erweitern GMF PRESENTS THUNDER BALL

Foto: M. Rädel Katy Bähm

Tom Peters, Andrew Moore und Katy Bähm (Bild rechts) gehören zu der illustren Crew, die am 31.12. in der IPSE loslegen.

Wer sich jetzt fragt, was und wo das ist: Sicher kennst du den Freischwimmer Berlin, das ist ein Restaurant und Café direkt an der Spree. Und die IPSE ist das Klubareal daneben. Also zwei Locations an einem Ort. So ungefähr. Freuen kannst du dich am 31.12. ab 22 Uhr u. a. auf House, Pop, Glühwein, zwei Dancefloors und einen Garten – und das alles am Wasser ... #schön.

31.12., GMF PRESENTS THUNDER BALL, Vor dem Schlesischen Tor 2B, 22 Uhr, www.facebook.com/thunderball