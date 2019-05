♬ SchwuZ ♡ Cher ♥ Diven ★

× Erweitern Fotos: Warner Music, M. Rädel Wären eine drollige Girlgroup: Stella, Amy S., Cher, Destiny D. und Gitti

2018 durfte Cher auch aufs Cover der blu

In der der TV-Serie „Will & Grace“ durfte sie als Gott auftreten … Und ja, man verehrt sie, die Schauspielerin und Sängerin von Charterfolgen wie „I Got You Babe“, „The Shoop Shoop Song (It's in His Kiss)“, „Walking in Memphis“, „Believe“, „Woman’s World“, „If I Could Turn Back Time“ sowie „Take Me Home“. Seit den 1960ern ist Cher ganz vorne mit dabei. Das weiß man auch im SchwuZ.

„What if the world calmed down and we could all breathe together easily / Connecting the sky and the ground with you and me and everything in between“ Cher

Und daher gibt es dort am 5. Juli „Divas – A Night Dedicated to Cher“. Stark gemochte DJanes, DJs und Musikliebhaber wie Polly Puller, U-Seven, Stella deStroy sowie Gitti Reinhardt werden dich mit den Remixen und Klassikern der Diva versorgen. Die Gastgeberinnen der Nacht sind Destiny Drescher und Amy Strong, zudem mischt noch Jade Pearl Baker (kleines Bild unten) mit!

Foto: M. Rädel Jade Pearl Baker

Ein besonderer Höhepunkt dürfte der Wettbewerb „Strong Enough-Drag Battle“ um den großen DIVAS-Preis werden – hier erlebst du große Kunst im großen Klub! Travestie! Hui!

Und verlost wird auch was Tolles: Eine Konzertkarte für das Cher-Konzert am 26. September in Berlin.

5.7., Divas – A Night Dedicated to Cher, SchwuZ, Rollbergstr. 26, U Rathaus Neukölln, 23 Uhr