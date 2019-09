SCHWUZ: 18. Geburtstag

× Erweitern bump

Foto: M. Rädel Geburtstag Torte

Alles Liebe, wertes „bump!“-Team zur Partyvolljährigkeit!

Am 7. September wird der Geburtstag der Retroparty ganz groß mit DJ-Sternen wie Modeopfer, Cuftan, Gitti Reinhardt, marsmaedchen und mikki_p gefeiert. Pop, Eurodance und viel anderes Tolles von Sternen wie Erasure, Boney M. und ABBA sowie eine Show von Lola Rose. Deren Lieblingslieder sind übrigens: Loletta Holloways „Love Sensation“ und „I Love You More“ von René and Angela.

Lola Rose

Wie Lola zur „bump!“kam? „Im Gespräch mit Michael von Fischbach vom SchwuZ. Er meinte, er hätte die perfekte Party für mich, als ich mit ihm über meine Idee einer old school party sprach. Ich bin nämlich der Meinung, dass wir mehr Disco und weniger Pop brauchen! Sorry not sorry.“

7.9., bump!, SchwuZ, Rollbergstr. 26, U Rathaus Neukölln, 23 Uhr

David Hasselhoff

Die SchwuZ-Finken verlosen als Geburtstags-Special zwei Karten für das David-Hasselhoff-Konzert in Berlin. Der Sänger von Hits wie „Crazy for You“, „Do the Limbo Dance“ und „Looking for Freedom“ gibt sich am 3. Oktober die Ehre in der Max-Schmeling-Halle.

Fun Fact: 1993 erreichte der „Baywatch“- und „Knight Rider“-Star die deutsche Top 10 mit einem Schlager namens „Wir zwei allein“. Hui!

Foto: M. Rädel mikki_p

Die Top-3-bump!-Hits von mikki_p

„Es ist unheimlich schwierig, drei 'Best of bump!'-Songs zu küren; somit nur eine heutige Momentaufnahme ...“ mikki_p

Foto: M. Rädel Modeopfer

Und das sind die drei Klassiker von DJ Modeopfer:

„Don't Leave Me This Way“ von Thelma Houston, ABBAs „Lay All Your Love on Me“ sowie „Betty Davis Eyes“ von Kim Carnes.