× Erweitern Foto: Rike_pixelio.de Silvester

Foto: M. Rädel Fixie Fate

Groß, größer, Revolver + DIRTY DISCO. Auf die Größe kommt es dann doch immer wieder an, oder? Die Polygon-Revolver- und DIRTY-DISCO-Teams freuen sich auf dich und darauf, mit dir am 31. Dezember ins Jahr 2019 rein zu feiern. Mit am Start ist u. a. Fixie Fate! Gut zu wissen: Es lockt ein beheizter Garten.

31.12., REVOLVER + DIRTY DISCO, Polygon, Wiesenweg 1 – 4, 20 Uhr bis open end