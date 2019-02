RAUSCHGOLD: DJ Jaycap startet durch

× Erweitern DJ Jaycap

Foto: M. Rädel Mögen Obst: DJ Jaycap und Chantal

Jetzt aber so richtig! Nachdem der DJ schon länger im GMF, dem SchwuZ und bei „Chantals House of Shame“ (kleines Bidl rechts) für die richtige Mischung an Hits und Musiktipps sorgt, legt er jetzt im von der Szene und ihren Diven so geliebten Rauschgold am Mehringdamm mit einem Event los.

Foto: M. Rädel Jade Pearl Baker

„Drink Kiss Dance“ heißt seine Sauser, die am 16. Februar zum ersten Mal ihre Pforten nahe dem BKA Theater öffnet. Los geht es um 23 Uhr. Ob seine beste Freundin Jade Pearl Baker (kleines Bild rechts unten) auch kommt?

Angesprochen auf seine Musikmische antwortete der bärtige Jaycap: „Ein Lied muss Emotionen auslösen. Ich höre von morgens bis abends Musik, und wenn ich ein Lied fünfmal hintereinander hören kann und nicht genervt bin, dann hat es gute Chancen, in mein Set zu kommen. Ich liebe Pop, man kann damit so viel machen. Club Pop nenne ich meinen Sound, da ich gerne POP mit House-Sounds aufpeppe.“ Wir sind gespannt!

16.2., Drink Kiss Dance, Rauschgold, Mehringdamm 62, U Mehringdamm, 23 Uhr