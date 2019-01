Queere Party in der Kitty Cheng Bar

× Erweitern An Exquisite Waste of Place #2

Kitty Cheng Bar

„An Exquisite Waste of Place #2“ steigt am 22. Januar in Berlins schöner Mitte, in der Kitty Cheng Bar.

Die Party richtet sich an alle, die meinen, dass Berlin-Mitte zu schick und gentrifiziert geworden ist. „Bring den Glitzer zurück!“ ist dann auch so ungefähr das Motto hinter der Party. Und obwohl wir Mitte lieben – und hier leben und arbeiten: Ja, es braucht (wieder) mehr alternativen und queeren Glamour! Die Musik kommt am 22. Januar von DJ Lotta Love.

22.1., An Exquisite Waste of Place #2, Kitty Cheng Bar, Torstr. 22, U Rosa-Luxemburg-Platz (und etwas laufen), 21 Uhr