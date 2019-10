Propaganda Berlin ☆☆ The 12 Years Ball

Erst mal vorweg: Alles Gute zum 12. Geburtstag, liebe Propaganda! Am 2. November wird groß gefeiert, angekündigt sind unter anderem Alexis Knox (London), Larry Tee (NYC), Sella (Mykonos), Katy Bähm (L.A., B), Gloria Viagra, Fixie Fate, Rosetta Bleach und Host Nikita.

Einer der Höhepunkte der Nacht dürfte der Auftritt von Keye Katcher* werden. Zusammen mit seinem Freund Phil wird er musikalisch und tänzerisch verzaubern – so queer, wie es sich für das schon in den 1980ern als Schwulendisco berühmte Metropol am Nollendorfplatz gehört!