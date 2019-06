Promis und Schönheiten

Im August wird die Party schon 19 Jahre alt, das „Irrenhouse“ ist seit fast 20 Jahren ein lebendiger Teil der Berliner Szene.

Fast alles, was das Metropolennachtleben ausmacht, erlebst du am dritten Samstag eines Monats bei Lady Q. aka Nina Queer. Bären, Diven, Popper, Polit-Tunten, Brigitte Skrothum und Stars! Dazu die Musik angesagter DJs, die dich mit Musik von House über Pop und Disco bis Elektro beglücken. Zudem lockt ein Grill im Klubgarten ...

„Oh, I can ease you of your pain / Feel you give me love again / Round and round we go, each time I hear you say / This is the rhythm of the night“ Corona