★ Nina Queer: „Die ganze Menschheit retten“

× Erweitern Foto: M. Rädel Nina Queer

Ohne Zweifel wird Nina Queers hitgefüllte Silvesterparty mit wieder eine der erfolgreichsten der Stadt werden. Anlass genug, dem umtriebigen Superstar drei kleine Fragen zu stellen.

Worauf freust du dich mehr: auf den besinnlichen Advent, fröhliche Weihnachtstage oder ein buntes Silvester?

Auf alles. Weihnachten ist für die Familie da. Ich gebe mir bei Familienfesten genauso viel Mühe wie bei meinen großen Partys. Alles muss perfekt sein. Silvester werden dann die überflüssigen Pfunde wieder abgetanzt und die Wünsche fürs neue Jahr in den Himmel geschrien.

Foto: M. Rädel Irrenhouse

Worauf legst du wert bei deinem Silvester-Irrenhouse?

Dass die Gäste nicht abgezockt werden und trotzdem eine perfekte Party haben. In den letzten Jahren kam es hier in Berlin immer wieder zu Wucher und organisatorischen Skandalen. Es scheint so, als würde die Partyszene nur noch von Trotteln dominiert. Bei mir gibt es eine gehaltvolle Party zum kleinen Preis, und ich schenke den Gästen ein Glas Sekt um Mitternacht, ein gratis Buffet und eine tolle Show. Jeder, der im Irrenhouse bei und mit mir feiert, wird immer das Gefühl haben, Silvester genau am richtigen Ort zu sein.

Foto: M. Rädel DJ Divinity

Und welcher Brauch ist dir eigentlich der liebste zum Jahreswechsel?

Nachdem ich mit meinen Gästen angestoßen habe, verziehe ich mich kurz nach Mitternacht immer in eine ruhige Ecke, mach mir eine eiskalte Flasche Champagner auf und danke Gott für mein schönes Leben. Da fließen auch schon mal Tränen. Dann schaue ich durch ein Fenster hoch zum Himmel und wünsche mir, diesen Job noch viele, viele Jahre machen zu dürfen. Ich möchte die ganze Menschheit retten und erhoffe mir, dadurch selbst gerettet zu werden. So ganz uneigennützig ist es also nicht.

*Interview: Michael Rädel

31.12., Silvester-Irrenhouse mit u. a. DJ Divinity und Bürger Pe, Musik & Frieden, Falckensteinstr. 47, U Schlesisches Tor, 23 Uhr