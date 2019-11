Nina Queer sucht die ★ Miss Irrenhouse 2020 ★

× Erweitern Foto: M. Rädel Irrenhouse Taschenluder Matthias von Weiden und Amy Strong

Foto: M. Rädel Mögen sich: DJ Francis und Nina Queer

„You Must Love Me!“, so lautet das Motto vom Irrenhouse im November. Und das aus gutem Grund: Die Wahl zur „Miss Irrenhouse“ steht an.

„Das Publikum entscheidet via Applaus“, erläutert Gastgeberin Nina Queer das simple Prinzip. „Die Gewinnerin bekommt 200 Euro Preisgeld, eine Krone, ein Dauerbooking im Irrenhouse, Champagner und den Titel Miss Irrenhouse 2020“ – angemeldet hat sich dieses Jahr auch Allucard, den man aus dem KitKatClub kennen kann. Und wer sitzt in der Jury? Na, Amy Strong, Brigitte Skrothum und natürlich Nina Queer!

Fotos: Warner Music und Island Records Grace Jones, Cher und Kylie Minogue stehen hier hoch im Kurs

Die Musik zur wilden und sehr queeren Partynacht kommt von unter anderem DJ PomoZ, Doris Disse, Bürger Pe, Magic Magnus und DJ Francis, zudem locken feinste Süßigkeiten und anzügliche Spiele aller Art (nicht nur im Darkroom) auf die Klubber und ihre Freundinnen.

16.11., Irrenhouse, Musik & Frieden, Falckensteinstr. 47, U Schlesisches Tor, 23 Uhr