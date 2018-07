Naddel @ Irrenhouse

× Erweitern Nadja Abd el Farrag

Eine der erfolgreichsten Partys Berlins wird 18 Jahre jung. Im August wird dieser Geburtstag groß gefeiert mit Stargast Nadja Abd el Farrag!

Am 18. August hat das „Irrenhouse“ von Nina Queer seinen 18. Geburtstag. So groß wie nie, so trendsetzend wie eh und je, ein Schmelztiegel aller Subkulturen und Nationen: ein Beweis, dass gute Partys helfen, Vorurteile abzubauen und Szenen zu vermischen.

„Ich wünschte mir, dass endlich alle kapieren, dass man erst dann glücklich werden kann, wenn man sich selbst akzeptiert und mag. Wir müssen niemandem im Leben etwas beweisen, aber wir sollten ehrlich zu uns selbst sein“, sagte Nina Queer einmal. Ein schöner Gedanke, den man beherzigen sollte!

18.8., Irrenhouse, Musik & Frieden, Falckensteinstr. 47, U Schlesisches Tor, 23 Uhr